「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表は日本時間21日、チュニジアと対戦し、4対0で勝利。日本テレビ系の中継に登場したインタビュアーに驚きの声が寄せられている。【動画】気合にじむ… W杯「日本vsチュニジア」に登場した竹内涼真日テレ系スペシャルナビゲーターの俳優・竹内涼真が、アナウンサーさながらに選手たちにインタビュー。試合内容、サッカー知識などを織り交ぜ、選手の言葉をファンに届けた。SNSでは