お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が20日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）に出演。ゲストがら自身とともに名前を挙げた後輩芸人に困惑する場面があった。この日は女優でタレントの箭内夢菜がゲスト。福島県出身ということで、箭内は「家族が松岡さんと会うって言ったら“いいな”“いいな”って言ってました」と笑顔。そのうえで「でも父が、あの、大吉さんの大ファン