政府は、化学兵器や放射性物質などを用いた「CBRNEテロ」に対応するため、首相官邸直轄の専門家組織を創設する方針を固めた。重大テロ発生時に設置するテロ対策本部（本部長・高市早苗首相）の諮問機関と位置付ける。化学物質などに精通した医師らを招集し、助言を基に初動対応に当たるのが狙い。今年夏にも対策の中間取りまとめを行い、速やかに創設する考えだ。政府関係者が21日明らかにした。CBRNEは化学、生物、放射性物質