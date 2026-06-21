日本バレーボール協会は21日、「バレーボールネーションズリーグ2026」第2週フィリピン大会の女子日本代表の出場選手変更を発表しました。セッターの2選手を入れ替え。栄絵里香選手が出場選手登録され、中川つかさ選手がリザーブ登録へ。栄選手はこの日行われるイタリア戦から出場可能となります。日本は20日にドミニカ共和国に敗れ、今大会初黒星。通算6勝1敗となっています。