◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場） 【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】チュニジアは、日本に０―４で敗れ、残り１戦を残して１次リーグ敗退が決まった。おなじみの白シャツのワイルドないでだちで采配をふるったチュニジアの“白シャツの魔術師”ルナール監督は、記者会見の冒頭で「思ってたよう