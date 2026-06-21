◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、１次リーグ第２戦で同４５位のチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。４点差はアジア勢最大得点差勝利。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上となれば、２位以内での決勝トーナメント進出が確定する。北中米Ｗ杯から出場チームが４８に増えたことで、１次リー