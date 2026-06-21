女性アイドルグループ「≠ＭＥ」の鈴木瞳美の“ＪＫショット”にファンはくぎ付けとなった。２０日までに自身のインスタグラムを更新。「思い出」とつづり、白い半そでシャツに白いベストとグレーの制服スカートを合わせた姿でアイスを食べる様子など多数の“ＪＫショット”をアップした。この投稿には「か、かわいいすぎる…」「いやあああああああああやばい神」「かわいすぎる、あまりにも」「美しすぎる」「ビジュ良…」