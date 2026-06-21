◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人の井上温大投手（２５）が、チームトップ６勝目を懸け先発し、５回までわずか２安打で中日打線を封じている。初回先頭・岡林にストレートの四球で出塁を許したが、続く鵜飼をフォークで三ゴロ併殺打。さらに石伊をスライダーで空振り三振に仕留め無失点で立ち上がった。２回も１死から四球を与えたが、後続を連続三振で斬った。３回は３者凡退。４回は１死から石