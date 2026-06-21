◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）８大会連続８度目のＷ杯を戦っている日本代表は、１次リーグ第２戦でチュニジアに今大会初白星となる４―０で快勝した。１勝１分けとなり、勝ち点を４に伸ばした。４点差は今大会に出場しているアジア勢では最大得点差記録となった。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上となれば、２位以内での決勝トーナメント進出が確定する。