サッカー北中米Ｗ杯の日本対チュニジア戦が２１日行われ、日本が４ー０で勝利後に東京・渋谷のスクランブル交差点は、歓喜するサッカーファンらで大にぎわいとなった。試合前から警察車両が複数台スタンバイし、数十人の警察官が規制テープを手に交通整理に当たるなど、交差点周辺は厳戒態勢に。後半戦に入ると交差点だけでなく、「ＳＨＩＢＵＹＡＴＳＵＴＡＹＡ」など周辺ビルの窓には大勢の人が押し寄せた。日本代表が勝