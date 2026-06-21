◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦チュニジア０―４日本（２０日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。日本のＷ杯史上最多得点の快勝を告げる試合終了のホイッスルが鳴ると「いやあ、強かった、日本」と、つぶやいた本田。「立ち上がりのゴールがもちろんすべてのスタートにはなる