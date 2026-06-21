８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本が、サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦でチュニジアに４―０で快勝し、勝ち点を４に伸ばした。次戦のスウェーデン戦で引き分け以上となれば、２位以内での決勝トーナメント進出が確定する。日本の勝利にＸも沸騰。トレンドランキングでは１位に「イケイケ」、２位に「サッカー」、３位に「上田綺世」、４位に「チュニジア」、５位に「＃ＳＡＭＵＲＡＩＢＵＬＵＥ」、６位に「伊東純也」、７