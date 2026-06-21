毎日を元気に過ごすためには、頑張った日のリフレッシュも大切。疲れやコリをほぐしたり、気分転換したりできるお気に入りのアイテムがあると心強いですよね。そこで今回は、2000円〜1万円で買えるセルフケアアイテムをご紹介。毎日の疲れを癒やしてくれる、「本当に役立つ！」実力派グッズを集めました。ゴリラのひとつかみゴリラのひとつかみ5500円ドウシシャ／TEL 0120-104-481まるでゴリラにつかまれるような力強さふくらはぎ