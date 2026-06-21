今週の近畿地方は曇りや雨の日が多く、25日(木)から26日(金)にかけては雨の量が多くなる恐れがあります。また、気圧の変化が大きくなる可能性があるため、体調の管理にも注意が必要です。週間気圧予報近畿地方では、明日22日は気圧変化の小さい所が多いでしょう。明後日23日から25日(木)にかけては、気圧変化による影響度が「中」となり、26日(金)には影響度が「大」となる見込みです。気圧変化で頭痛やめまいが起こるなど、体調を