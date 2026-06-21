上田綺世 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月21日（日）FIFAワールドカップ2026 グループF チュニジア 0-4 日本 ＠エスタディオ・モンテレイ＞ サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は21日（日本時間22日）、グループステージF組第2節が行われ、日本代表（FIFAランキング18位）はチュニジア代表（同45位）を4-0で下した。 初戦でオランダと2-2で引き分けた日本は今大会初勝利を挙