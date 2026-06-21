◇パ・リーグオリックス―西武（2026年6月21日京セラドーム）オリックスは21日の西武戦で2万9851人を動員し、今季公式戦の入場者数が100万人を突破し、100万6574人となった。主催34試合目での100万人到達はパ・リーグ3連覇翌年の24年に並び、球団最速タイの記録となる。