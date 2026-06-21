◇卓球 WTTスターコンテンダー リュブリャナ（6月16日〜21日、スロベニア）卓球のWTTスターコンテンダー リュブリャナは、20日まで行われ、日本勢がダブルス2種目で頂点に立ちました。男子ダブルス決勝では、戸上隼輔選手/篠塚大登選手の日本ペアが、温瑞博選手/黄友政選手の中国ペアに3-0（11-4、7-11、11-3、9-11、11-5）で激闘を制して優勝。2025年の世界選手権王者ペアが勢いある中国の若手ペアを退けました。女子ダブルスでは