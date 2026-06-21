◇W杯北中米大会1次リーグF組日本4―0チュニジア（2026年6月20日モンテレイ）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。日本史上W杯最多記録となる4点を挙げて4−0で完勝した森保ジャパンのMOM（マン・オブ・ザ・マッチ）に言及した。日本は前半4分、MF鎌田大