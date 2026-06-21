フリーアナウンサー望月理恵（54）、皆藤愛子（42）が21日、都内で「セント・フォースOfficial Book2026−2027」（小学館）発売記念イベントを行った。サッカーW杯（ワールドカップ）北中米大会1次リーグ、日本対チュニジア戦のキックオフ直前の取材会。日本代表について「すごい応援しています」と声をそろえた。お互い「2人で『どこが優勝するんだろう』『日本じゃない？』と話して、最終的に日本優勝の結論になりました」と笑顔