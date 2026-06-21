6月2日、Bリーグ応援番組「B MY HERO!」にて、今シーズン限りでの現役引退を発表し、「B.LEAGUE AWARD SHOW 2025-26」で「功労賞」を受賞した西村文男（千葉ジェッツ）と菊地祥平（アルバルク東京）の対談インタビューが公開された。長年リーグをけん引してきた2人が、引退を決めたタイミングや、互いのチームに対するリスペクトを語り合った。 ◆■19年の菊地と17年の西村、レジェンドが語る現