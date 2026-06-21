NBAの2025－26シーズンで頂点に立ったニューヨーク・ニックスは、1973年以来、実に53年ぶりにチャンピオンシップを獲得した。 このチームはファイナルMVPを受賞したジェイレン・ブランソン、オールスタービッグマンのカール・アンソニー・タウンズ、さらにはOG・アヌノビー、ミケル・ブリッジズ、ジョシュ・ハートの先発陣が、2026－27シー