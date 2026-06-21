【北中米W杯グループリーグ第2節】(モンテレイ)日本 4-0(前半2-0)チュニジア<得点者>[日]鎌田大地(4分)、上田綺世2(31分、83分)、伊東純也(69分)観衆:51,243人├鎌田が2戦連発! 伊東&上田がW杯初ゴール! 森保Jがチュニジア4発完封で“鬼門”突破├上田綺世が強烈シュートも…森保J、今年は“1ミリ”微笑まずノーゴール├モンテレイはまるで日本のホーム!! 現地サポも「ハポン」「オーレ」の大合唱├18番での夢舞台が「こ