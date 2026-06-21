鹿児島ユナイテッドFCは21日、柏レイソルのGK坂田大樹(31)が完全移籍で加入することを発表した。流通経済大出身の坂田はいわきFCからアビスパ福岡を経て、2025年に柏へ完全移籍。加入後は今季のJ1百年構想リーグを含めて公式戦の出場がなく、今月4日に契約満了のリリースが出ていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●GK坂田大樹(さかた・だいき)■生年月日1994年9月11日(31歳)■出身地千葉県■身長/体重184cm/84kg