サガン鳥栖は20日、リトアニア代表MFヴィキンタス・スリヴカ(31)が移籍を前提とした準備のため、チームを離れることを発表した。今後に関しては正式に決定次第、改めて報告するという。ユベントスでのプレー経験もある同選手は2024年に鳥栖へ加入。中盤を主戦場に活躍していた。クラブ公式X(@saganofficial17)のリリースに対し、ファンから「悲しいよ〜」「最悪だ。。。」「驚きです…」「類い稀なるパスセンスには幾度とな