【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ReoNaが、2026年7月22日に発売する12thシングル「Amore（読み：アモーレ）」のジャケット写真を公開した。 ■期間生産限定盤付属Blu-rayにはアニメ原画を使用した特別映像が収録！ 「Amore」は、2026年7月7日よりAT-X、TOKYO MX、WOWOWほかにて放送が開始されるTVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』のオープニング主題歌。先日公開されたTVアニメ第2弾PVでは楽曲の一部