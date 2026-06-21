元ＳＫＥ48でタレントの須田亜香里が、21日、フォトブック『アカリノアルヒ』(ＧーＳＴＹＬＥ)の発売イベントを開催した。 今作はニュージーランドで撮影が行われたといい「撮影場所の候補はニュージーランドとフランスのパリがあったんですよ。両方とも素敵な国なので、どうしても選べなくて、どっと悩んだのですけど、アミダくじで撮影場所を決めてニュージーランドになりまし