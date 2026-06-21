ラクなパンツを選んだはずなのに、鏡を見るとなんだか部屋着っぽい…。Tシャツを合わせるだけでは生活感が出るし、かといって暑い季節に窮屈な服は着たくない…。そんな悩みを感じやすい40代・50代の夏コーデ。そこで見つけたのが、GUの「サテンイージーパンツ」。ウエストゴムでラクにはけるのに、きちんと見えも叶う優秀アイテムでした。今回は、40代・50代が取り入れやすい理由と、部屋着見えを防ぐ着こなしのポイントを紹介し