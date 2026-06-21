「大丈夫だよ」と言ったのに、なぜかもう一度声をかけてくる男性っていませんか？本命相手に対して、男性は言葉の裏にある本音をどうしても気にしてしまうもの。好きな相手ほど強がりや我慢を敏感に感じ取り、「本当に大丈夫かな」と考え続けてしまうのです。「大丈夫」より、表情を見ている男性は本命相手に「大丈夫」と返されても、それだけでは安心できません。表情は曇っていないか。声のトーンがいつもと違わないか。返信のテ