「これ見たら思い出した」「なんか急に連絡したくなって」そんな一言をくれる男性いませんか？男性は本命の相手を、特に意識していない時間にも、ふと思い出すようになるもの。好きな気持ちが強いほど、日常のささいな出来事と相手が自然に結びつき、頭に浮かぶ回数も増えていくのです。日常の中で、ふと思い出す男性は本命の相手には、特別なきっかけがなくても意識が向かいます。好きそうなお店を見つけたとき、面白い動画に出会