テレビや映画を見て、思わず涙が出る。ちょっとした言葉に、いつもより傷ついてしまう。以前より涙もろくなった、感情が揺れやすくなったと感じることはありませんか？40代以降は、仕事や家庭環境の変化に加え、体調や睡眠の質も重なり、感情の動き方に変化を感じる方が少なくありません。原因はひとつではありませんが、自分に起きている変化を知ることは、不安を減らす助けになります。今回は、40代・50代に知っておいていただき