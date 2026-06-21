「大きな不満があるわけではないけれど、どこか満たされない」という感覚が続いていませんか？仕事も家事も人間関係も、特に問題はない。それでも、ふとしたときに不満ばかりが目についてしまう。そういう時期は、誰にでもあるものです。一方で、同じような毎日を送りながらも、穏やかに暮らしている人もいます。その違いは、環境よりも毎日の小さな習慣にあります。「足りない」が口ぐせになっていませんか？不満がたまりにくい人