「無難だから」と選んでいた服が、ある日ふと“古くさい”と指摘されてショック…。大人女性が陥りやすいのは、“安全策”のつもりがかえって“おば見え”を強めてしまうスタイルです。今のファッションは年齢やトレンドに応じた“更新力”がカギ。そこで今回は、陥りがちな「落とし穴」と、印象をアップデートするヒントを紹介します。同じアイテムばかり選んでない？“ワンパターン服”が古見えの原因クローゼットを開くと「似た