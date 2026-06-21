「ヤクルト−広島」（２１日、神宮球場）広島・小園海斗内野手（２６）が調子を上げてきた。０−０の五回２死一、二塁で迎えた第３打席。フルカウントから高橋の直球を左翼線にはじき返す適時二塁打を放った。「コンパクトに打ち返すことができました。（先発の）岡本が頑張っているので、先制することができてよかったです」と振り返った。適時打は５月２３日・中日戦（バンテリン）以来、約１カ月ぶりだった。前日２０日