大阪で開催された「ちゃやまち推しフェスティバル2026」のアニメ「魔法少女まどか☆マギカ」（まどマギ）ステージに、「名探偵プリキュア！」（たんプリ）がサプライズ登場した。今回も放送局とアニメ制作会社が異なるコラボが実現し、ネット上で話題となっている。【写真】すげぇ！レッドカーペット歩く『まどマギ』＆『たんプリ』着ぐるみ『まどマギ』のまどか、ほむらがいるステージに、『たんプリ』のキュアアンサー、キュ