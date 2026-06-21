「おすすめのお店があるんだけど」「ちょっと相談したくて」男性からそんなメッセージが届いたとき、素直に言葉通りに受け取っていませんか？ 表向きは用事があるように見えても、その本当の目的は"あなたに会いたい"ということだったりします。男性は、本気で気になる相手ほど、さりげなく会うきっかけを作ろうとするものです。「相談」や「お願い」が増えてきたら自分でも答えが出せそうなことなのに、わざわざ意見を聞いてくる