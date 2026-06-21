「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表は日本時間21日、チュニジアと対戦し、4対0で勝利した。日本のW杯史上1試合の最多得点となった。【動画】森保一監督、選手＆サポーターによる”試合後の掃除”語る日本テレビ系の生中継でリポート解説を務めた柿谷曜一朗は、4対0のスコアを予想しており、ずばり的中。SNSでは「すごすぎる!!!」「ドンピシャ完全的中じゃないの」と驚きの声が寄せられた。試合中は、ピッチレベ