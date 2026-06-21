JR浪江駅周辺を整備する事業の起工式で、くわ入れする関係者＝21日午前、福島県浪江町東京電力福島第1原発事故で全町避難を経験した福島県浪江町は21日、JR浪江駅周辺を整備する事業の起工式を開いた。商業施設や公営住宅の建設を進め、町のにぎわい創出や帰還・移住の促進を図る。設計には建築家の隈研吾さんが携わり、2030年度中に整備完了する見通し。整備するのはJR浪江駅周辺の約11.6ヘクタールの敷地で、総工費は約335億