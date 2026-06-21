お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。妻でタレントの奥森皐月（22）との“お財布事情”を明かした。岩井は23年に当時19歳だった奥森との結婚を発表。岩井は当時37歳で、18歳差の年の差婚が話題となった。奥森は現在はどうしているかと聞かれ「全然仕事はしてます、今も」と明言。金銭管理について問われると「渡しているっていうか、別にそのお金