「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）主将のＤＦ板倉滉は試合後「この難しいと言われた２戦目。本当にチーム一丸となって戦った結果」と全員での勝利に胸を張った。日本にとってＷ杯最多の４得点を挙げた試合だが、守備陣も相手を無得点に抑えた。「前線の選手からのハードワークっていうところがやっぱ一番だったと思うし、こういう試合をゼロで終わると次に繋がる」と振り