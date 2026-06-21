暑くなると、ついラクなパンツに手が伸びるもの。ただ、快適さを優先した反面、野暮に見えてしまうことはありませんか？この夏、おしゃれな人たちが選んでいるのは“落ち感のあるイージーパンツ”。リラックス感はありながらも、ラフになりすぎない。その絶妙なバランスが、今の大人カジュアルを作っています。広がるではなく、“落ちる”シルエットを選ぶイージーパンツというと、ゆったりしたシルエットをイメージする人は少なく