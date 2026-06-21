しょうゆやみそ、食用油などの調味料。「開封後はなんとなくそのまま置いている」という人は少なくないはず。でも、調味料は保存方法によって風味や品質に差が出ることがあります。特に気温や湿度が高くなるこれからの季節は、いつもの置き場所を見直す良いタイミングです。気温が上がる季節は保存場所を見直す調味料は種類によって適した保存方法が異なります。例えば、しょうゆやめんつゆ、ドレッシングなどは、開封後に冷蔵保存