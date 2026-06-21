W杯日本―チュニジア戦サッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。チュニジアを圧倒し、海外メディアからも称賛が相次いだ。日本は前半4分に鎌田のゴールで先制。その後も試合を支配し、同31分には上田が強烈なミドルシュートを突き刺してリードを広げた。さらに、後半24分には伊東がゴール。同38分には上田が2点目