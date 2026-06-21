世界中で大ヒットを記録しているマイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』。伝説のアイコンであるマイケルを演じたジャファー・ジャクソンの演技に、過去にマイケルを演じた同業者からも称賛の声が上がっているようだ。【写真】ジャーメイン・ジャクソン・ジュニアも出演していた『The Jacksons: An American Dream（原題）』フォトギャラリーPeopleによると、1992年にアメリカで放送されたミニシリーズ『The Jack