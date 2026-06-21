W杯日本―チュニジアサッカーの北中米ワールドカップは20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われ、日本が4-0で勝利した。日本テレビ系の中継では、元日本代表の本田圭佑が解説を務め、後半途中に言い放った一言に、ネット上は共感の嵐となった。後半34分、日本は左サイドで突破を図った鈴木唯人に相手が2人がかりでチェック。倒されたが、審判は笛を吹かなかった。森保監督