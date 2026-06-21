◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が４回に安打を放った。これが２８打席ぶりの安打となった。１―０の４回２死から泉口がソロを放って追加点を挙げて迎えた２死走者なし。柳から遊撃への内野安打を放って出塁。得点にはつながらなかったが、全力で一塁を駆け抜け２８打席ぶりの安打をもぎ取った。キャベッジは１９日の中日戦（東京ドーム）に「５番・中堅」で出場も２