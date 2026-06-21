◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手が７４日ぶりとなる４号ソロを放った。「６番・遊撃」で出場し、１―０の４回２死だった。内角高めに食い込む１２０キロスライダーに腕をたたんで反応し、右翼席へたたき込んだ。「打ったのはスライダーです。うまく反応できました。いい追加点になってよかったです。勝てるように頑張ります」とコメントした。４月８日の広島戦（マツダスタジアム