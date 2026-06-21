タレントのホラン千秋がイメチェンを報告し、ファンから絶賛の声が寄せられている。ホランは２１日までに自身のインスタグラムを更新。「髪を黒くしました夏の間は黒で過ごします」と記すと、ＴＢＳ系報道番組を卒業後、金髪への大胆イメチェンが話題になったヘアスタイルを、黒髪ショートに戻した姿を披露した。この投稿にファンからは「やっぱり黒がイイなぁ」「本当に可愛い」「最高に素敵」「お似合いです」「えー！金