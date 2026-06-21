◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本４ー０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。オランダ戦に続き、“神解説”を炸裂させた。日本がＷ杯史上最多得点で快勝した試合のＭＶＰを聞かれると「毎回、答えるの苦労してるんですけど…」と前置き。「鎌田（大地）さん、上田（綺世）さん、難しい…。佐野（海舟）さん」