◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・東京ドーム）東京ドームで行われた巨人対中日戦で、サッカー日本代表勝利のアナウンスが流れた。４回裏の攻撃前のイニング間にＷ杯・サッカー日本代表がチュニジア戦に４−０で勝利したとアナウンス。集まった巨人ファン、中日ファンから大きな拍手が起こった。サッカー日本代表は決勝トーナメント進出に向けて重要な１次リーグ第２戦でチュニジアと対戦。巨人戦プレーボールの１時