お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢が女性専用車両にうっかり間違えて乗ったことを明かした。相方の内間政成も一緒だったそうで、車内にいた女性から厳しく注意されたという。 【写真】ワイン造りの足踏みから女性専用車両を連想して「最高」の声 真栄田は20日にXに「ワイン作りを見て、ちょっと前に内間と間違って女性専用車両に乗ってしまった時、座ってたおばさんが席を立って、俺らを睨みつけて、電車の床を、ダン!ダ